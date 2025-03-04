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СК: диаспора захватила участок возле водоема в Подмосковье и поставила шлагбаумы

Представители этнической диаспоры завладели земельным участком в водоохранной зоне реки Москвы, затем поставили между населенными пунктами участка автодороги устройства для оплаты проезда и ограничили тем самым право граждан на проезд к водоему. Инцидент произошел в Подмосковье, председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Шлагбаумы установили между городами Лыткарино и Дзержинский Московской области. На землях сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат фигурантам, обнаружили завалы строительных и бытовых отходов. Это могло спровоцировать загрязнение природы и деформацию дороги.

Сотрудники ГСУ СК России по Московской области открыли уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева. Выполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее незаконную платную дорогу между Дзержинским и Лыткарино разрушили.