Незаконную платную дорогу между Дзержинским и Лыткарино разрушили

Платную дорогу между подмосковным городом Дзержинский и Лыткарино перекрыли после открытия уголовного дела. Об этом сообщает MSK1 со ссылкой на заявления местных жителей.

В середине января 2025 года местные жители пожаловались на то, что от них требуют платить средства за проезд по короткому маршруту между двумя населенными пунктами — Дзержинским и Лыткарино. Средства взимали владельцы земли, по которой проходит сельская дорога.

Город Дзержинский находится на границе с районом Капотня Юго-Восточного округа Москвы. Лыткарино расположено далее на юго-восток. Так, плату за проезд незаконно брали в 5 км от Москвы.

16 января Следком Подмосковья открыл уголовное дело. Через двое суток после этого по дороге начали пропускать автомобили бесплатно.

Помимо этого, 17 января на шлагбаумах вывесили предписание. Комиссия из местной администрации поручила ООО «Неруд Пром», владеющей дорогой, произвести демонтаж нестационарного объекта до 24 января.

Зампредом комиссии назначен замглавы администрации городского округа Дзержинский, а также главный эксперт отдела претензионной работы правового урегулирования. В случае игнорирования требований власти пообещали произвести снос объекта в течение трех дней, а также взыскать с компании расходы, понесенные из-за демонтажа.

21 января асфальт начали снимать. После перекрытия путь между Дзержинским и Лыткарино из 1,5-2 км превратился в 20 км. Теперь дорога занимает не менее получаса.

В администрации городского округа Дзержинский подтвердили, что земельный участок принадлежит частной компании. Однако эта дорога не муниципального, федерального или регионального значения.

«Сотрудниками администрации было проведено обследование территории, по результатам которого собственнику выдано предписание о сносе неправомерно установленных шлагбаумов», — отметили в администрации Дзержинского.