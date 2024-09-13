СК показал видео жесткого задержания подозреваемых на веранде ресторана в Москве

В столице задержали двоих фигурантов уголовного дела, обвиняемых по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Пресс-служба СК РФ опубликовала видео жесткого задержания подозреваемых.

На кадрах показано, как силовики врываются на веранду, скручивают мужчин, укладывают их лицом в пол. Подозреваемый заявляет, что пришел на встречу с целью взять в долг 3 млн рублей.

По версии следователей, фигуранты соврали мужчине, что могут посодействовать увольнению с военной службы его родственника, находящегося в зоне СВО. За это они попросили у потерпевшего 3 млн рублей.

Грамотная работа следователей пресекла преступную деятельность. Мужчин задержали сразу после получения ими денежной суммы. Сбор доказательной базы продолжается.

Ранее силовики задержали 439 иностранных граждан в одном из хостелов на юго-западе столицы. В здании провели обыски.