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Силовики задержали 439 мигрантов в хостеле на юго-западе Москвы

Силовики задержали 439 иностранных граждан в одном из хостелов на юго-западе столицы. В здании провели обыски, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Ведомство получило информацию о незаконных мигрантах в одном из хостелов на Профсоюзной улице. На объекте были обнаружены 439 иностранных граждан, в здании провели обыски.

Информация о нарушении миграционного законодательства поступила в рамках расследования уголовного дела по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Иностранных граждан проверят на нарушения миграционного законодательства и возможного совершения иных правонарушений в Московском регионе.

В правоохранительные органы также доставлены руководство и администрация хостела. В настоящее время проводятся следственные действия.