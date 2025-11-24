СК показал видео работы следователей на месте попытки диверсии на Алтае

В Алтайском крае начато расследование уголовного дела в связи с покушением на жизнь представителей правопорядка. Следком в официальном Telegram-канале показал видео с места проведения следственных действий.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и п. «а», ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору), а также опубликовал видео досмотра автомобиля.

Предварительно установлено, что ночью 22 ноября 2025 года под железнодорожным путепроводом в Первомайском районе сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю остановили двух местных граждан в рамках оперативных мероприятий, направленных на предотвращение преступления против государственной безопасности. Игнорируя законные требования и оказывая сопротивление, преступники открыли огонь по сотрудникам ФСБ из незаконно приобретенного оружия. Ответным огнем нападавшие были нейтрализованы.

На опубликованных кадрах видно, как компетентные сотрудники осматривали автомобиль злоумышленников и вынимали из него боеприпасы. В настоящее время следователи совместно с оперативниками УФСБ проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента.

