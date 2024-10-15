СК подтвердил приоритетный мотив взрыва машины московского бизнесмена

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СК: приоритетная версия минирования авто бизнесмена в Москве — его деятельность

Сотрудники СК РФ рассматривают разные причины, по которым неизвестные подложили взрывное устройство на капот автомобиля московского предпринимателя. Однако приоритетная версия — его бизнес-деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавший мужчина отправлен в реанимацию. Другие потерпевшие также получают медпомощь в больнице.

После того, как разрешат врачи, с жертвами взрыва побеседуют сотрудники Следкома. Проводятся действия, необходимые для установления виновника преступления.

Ранее стало известно, что в результате взрыва предпринимателю оторвало часть руки. Детонация произошла, когда мужчина хотел убрать пакет с капота машины.