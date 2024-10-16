СК: подозреваемый в подрыве машины в Москве может быть бизнес-партнером

Подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы, по предварительной информации, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — говорится в сообщении.

Накануне был задержан 50-летний местный житель. Во время обыска у него в доме был найден схрон оружия.

Как сообщает ТАСС, бизнесмен, которого пытались убить, и подозреваемый в покушении были соучредителями 12 компаний.

Ранее стало известно, что в результате взрыва предпринимателю оторвало часть руки. Детонация произошла, когда мужчина хотел убрать пакет с капота машины.