СК озвучил судьбу мальчика из Кемерова, загадочно исчезнувшего на 2 недели

В Ленинском районе Кемерова обнаружили подростка, который две недели назад пропал из дома. Мальчик жив и здоров, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.

Несовершеннолетний ушел из Кировского района города в середине июля. После этого он еще неделю переписывался с родными, не сообщая о своем местонахождении, а затем пропал. Родственники обратились к правоохранителям.

По предварительным данным следователей, в период пропажи подростка «преступления в отношении него не совершались».

«После проведения всего комплекса следственных действий, необходимых для установления причин и условий данного происшествия, а также обстоятельств безвестного отсутствия несовершеннолетнего по уголовному делу будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СК.

Ранее в Москве исчез 15-летний израильский подросток-вундеркинд Ротема А. Его поисками занимаются израильские правоохранительные органы, МИД и Интерпол, а в Россию поехал отец мальчика.