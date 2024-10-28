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СК: открыто уголовное дело против поджегшей венки у «Скорбящей матери» женщины

Сотрудники ГСУ СК России по Подмосковью открыли уголовное дело против 36-летней женщины, которая, предположительно, нанесла урон монументу «Скорбящая мать». Об этом сообщает пресс-служба Следкома региона.

Женщину подозревают в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 234.4 Уголовного кодекса России — «повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов».

По информации правоохранителей, инцидент произошел 27 октября в Подольске. Нетрезвая женщина подожгла четыре венка, которые принесли к памятнику «Скорбящая мать». Затем она покинула место происшествия.

В Подольской городской прокуратуре добавили, что женщина в момент совершения преступления снимала себя на видео. Дело взято под контроль органом власти.

Ранее сообщалось, что преступление женщина совершила в темное время суток.