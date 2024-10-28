Жительница Подольска сожгла траурные венки у монумента «Скорбящая мать»
В городском округе Подольск женщина пришла к памятнику-монументу «Скорбящая мать» и подожгла лежавшие на нем траурные венки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Противоправное деяние у мемориального комплекса гражданка совершила в темное время суток.
Поджигательницу — местную жительницу 1988 года рождения — задержали и доставили в отдел полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Началась проверка, по результатам которой примут решение согласно закону.