Жительница Подольска сожгла траурные венки у монумента «Скорбящая мать»

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В городском округе Подольск женщина пришла к памятнику-монументу «Скорбящая мать» и подожгла лежавшие на нем траурные венки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Противоправное деяние у мемориального комплекса гражданка совершила в темное время суток.

Поджигательницу — местную жительницу 1988 года рождения — задержали и доставили в отдел полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Началась проверка, по результатам которой примут решение согласно закону.