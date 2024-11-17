СК: открыто уголовное дело из-за убийства дроном ВСУ курской журналистки

Сотрудники главного военного следственного управления СК России открыли уголовное дело по факту теракта украинских солдат против журналистки, ее коллеги и полицейского в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

17 ноября украинские боевики с помощью дрона ударили по полицейской машине в населенном пункте Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. В нем сидели работник МВД, а также двое журналистов из «Народной газеты».

Главред издания умерла. Двое мужчин были ранены.

Против украинских боевиков открыли уголовное дело по пункту «б», части 3, статьи 205 Уголовного кодекса России — «террористический акт».