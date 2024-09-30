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СК опубликовал фото после смертельного пожара в столичном ЖК «Селигер Сити»

Столичный ГСУ СК России опубликовал фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде. На снимке показана выгоревшая квартира без окна.

Стены и пол в квартире повреждены из-за огня. На полу лежит, предположительно, взорвавшийся газовый баллон. Пол завален кусками отделки стен, которые отвалились из-за пожара.

Из-за хлопка и пожара один человек умер прямо в квартире. Еще двое получили повреждения, среди них есть и ребенок. Пострадавших отправили в больницу и предоставили помощь. По ее итогам ребенка отпустили домой — он оказался цел.

Сотрудники Следкома выяснили, что взорвавшиеся газовые баллоны применяли для установки натяжного потолка в помещении. Сейчас силовики собирают данные о собственнике жилья.

По факту гибели человека в результате возгорания возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают собирать характеризующий материал на собственника квартиры, где произошел пожар.