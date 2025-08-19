СК обвинил трех москвичек в организации работы экстремистской организации

В Москве в отношении трех женщин возбуждено уголовное дело за организацию работы экстремистской организации (чч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Фигуранткам уже предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, обвиняемые вовлекли своих знакомых в экстремистскую организацию, запрещенную на территории РФ. Они проводили собрания, распространяли документы, содержащие сведения экстремистской направленности. Все это происходило в период с июля 2022 года по июль 2025 года.

Деятельность женщин была выявлена благодаря работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и ЦПЭ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Правоохранители провели у соучастниц обыски, изъяли у них многочисленные экстремистские материалы и иные предметы, доказывающие их вину.

Женщинам уже избрали меру пресечения. Также следователи ищут других лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании организации экстремистской за действия ее главы. Данные о таких сообществах будут попадать в реестр Минюста.