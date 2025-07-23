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Путин подписал закон о признании организации экстремисткой за действия ее главы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому организация может быть признана экстремистской на основании обвинительного приговора, вынесенного ее руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность, сообщает NEWS.ru .

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с новыми законодательными нормами, министерство юстиции Российской Федерации теперь уполномочено добавлять данные об экстремистских сообществах в единый реестр запрещенных организаций, название которого было скорректировано.

Законодательно запрещено распространение какой-либо информации об организациях, фигурирующих в этом перечне.