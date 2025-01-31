СК назвал причину мощного пожара в Москве, который тушили вертолетами

СК: крупный пожар на западе Москвы мог начаться из-за короткого замыкания

Предварительная причина пожара в двухэтажном здании на западе Москвы — замыкание проводки в потолке. Возгорание тушили вертолетами и пожарным поездом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

На месте пожара работают криминалисты и следователи. Ведется допрос свидетелей и осмотр места, все детали произошедшего выясняются.

По факту пожара в здании в Сходненском тупике возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пожар на западе Москвы тушили с привлечением четырех вертолетов, которые сбросили на пламя 100 тонн воды и пены. С места происшествия эвакуировали 60 человек, еще 300 людей покинули опасную зону самостоятельно.

Ранее огнеборцы смогли локализовать пожар в Сходненском тупике на площади 2000 квадратных метров. Над ликвидацией пламени работали 155 спасателей, 45 спецмашин и пожарный поезд.