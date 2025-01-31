Мощный пожар в Москве: четыре вертолета сбросили 100 тонн пены и воды

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Четыре вертолета сбросили 100 тонн пены и воды на крупном пожаре в Москве

В Москве продолжается тушение крупного пожара в двухэтажном здании на улице Сходненский тупик. К месту стянуты четыре вертолета, которые сбросили на полыхающее здание более 100 тонн воды и пены, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранним утром 31 января на Сходненском тупике загорелось двухэтажное административное здание, после чего произошло частичное обрушение крыши. С места происшествия эвакуировали 60 человек, до приезда огнеборцев здание покинули 300 человек.

Пламя распространилось на 2000 квадратных метров, его локализовали. На месте работают 155 спасателей, 45 спецмашин, пожарный поезд и четыре вертолета. Ликвидация огня осложнена высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины ЧП устанавливаются.