СК: на Камчатке возбудили уголовное дело из-за отравления школьников

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По факту отравления школьников в Елизово в Камчатском крае возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что главе СК РФ будет представлен доклад по факту расследования обстоятельств заболевания детей острой кишечной инфекцией.

В школе Елизова уже работают следователи, которые по факту отравления детей организовали процессуальную проверку. По данным СУ СК РФ по Камчатскому краю, в больницу попали 11 человек, еще несколько подростков находятся на амбулаторном лечении.

В школьной столовой в одном из продуктов нашли сальмонеллу — бактерию, которая вызывает данную инфекцию, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.