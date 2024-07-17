СК Москвы ходатайствует об аресте владельца точки с шаурмой, где отравились люди

Столичные следователи ходатайствуют об аресте владельца точки быстрого питания, где ранее отравились люди. Она находится на севере города, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

15 июля 17 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления из одного из хостелов на Дмитровском шоссе. По информации СМИ, они отравились купленной шаурмой.

Был задержан владелец одной из точек быстрого питания. Мужчине предъявлено обвинение. При допросе задержанный свою вину не признал. Сотрудники указанной точки быстрого питания трудились там незаконно, на них не составляли трудовой договор.

В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.