Система ПВО сбила украинский дрон в Нижегородской области
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Прошлой ночью в Нижегородской области уничтожили беспилотник противника, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Он уточнил, что ликвидировали дрон с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО). Повреждений в результате инцидента нет.
«Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
За ночь над территорией России всего было сбито 24 украинских беспилотника. Их ликвидировали с помощью систем ПВО.