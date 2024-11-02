Система ПВО сбила украинский дрон в Нижегородской области

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Он уточнил, что ликвидировали дрон с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО). Повреждений в результате инцидента нет.

«Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность Нижегородской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

За ночь над территорией России всего было сбито 24 украинских беспилотника. Их ликвидировали с помощью систем ПВО.