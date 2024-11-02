24 украинских беспилотника ликвидировали в России ночью
В семи российских регионах за прошедшую ночь сбили 24 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. По восемь беспилотников уничтожили над Курской и Брянской областями, три — над Орловской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Ростовской, Нижегородской областями и Крымом.
Таким образом, российские военные пресекли попытки противника совершить террористические атаки в стране.
Ранее система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько дронов ВСУ. Были повреждены крыша частного дома и ЛЭП.