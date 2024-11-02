24 украинских беспилотника ликвидировали в России ночью

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. По восемь беспилотников уничтожили над Курской и Брянской областями, три — над Орловской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Ростовской, Нижегородской областями и Крымом.

Таким образом, российские военные пресекли попытки противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько дронов ВСУ. Были повреждены крыша частного дома и ЛЭП.