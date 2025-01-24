Система ПВО сбила еще один беспилотник в Троицком округе Москвы Происшествия 24 января 2025 01:57

В Троицком административном округе ПВО сбила еще один вражеский беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.