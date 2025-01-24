Система ПВО сбила еще один беспилотник в Троицком округе Москвы

Происшествия

В Троицком административном округе ПВО сбила еще один вражеский беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте происшествия работают экстренные службы.

«В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник», — сообщил Собянин.

Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.