Система ПВО сбила 14 ракет Vampire над Белгородом
Система ПВО уничтожила 14 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью
Система ПВО уничтожила 14 ракет чешской РСЗО Vampire под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет.
«В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы», — уточнил глава региона.
Ранее в среду в Воронеже сбитый беспилотник ВСУ ранил женщину, горела частная лесопилка.