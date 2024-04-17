Упавший беспилотник ВСУ ранил женщину в Воронеже
Сбитый украинский беспилотник ранил женщину в Воронеже
Нейтрализованный украинский беспилотник при падении ранил женщину в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«При падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением врачей», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Повреждения зафиксированы в частной пилораме и двух частных домах.
На месте работают оперативные службы, добавил Гусев.