Упавший беспилотник ВСУ ранил женщину в Воронеже

Нейтрализованный украинский беспилотник при падении ранил женщину в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«При падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением врачей», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Повреждения зафиксированы в частной пилораме и двух частных домах.

На месте работают оперативные службы, добавил Гусев.