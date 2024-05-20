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Синоптик Тишковец: термическая депрессия была в зоне крушения вертолета Раиси

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси была термическая депрессия, сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, в зоне крушения зафиксировали 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров.

Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километров — обледенение. Евгений Тишковец Ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Тишковец добавил, что при осадках видимость стала хуже до 1-3 километров.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации в результате крушения вертолета. На борту вместе с ним находились министр иностранных дел и официальные лица.