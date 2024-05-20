Синоптик Тишковец: термическая депрессия была в зоне крушения вертолета Раиси
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси была термическая депрессия, сообщает РИА Новости.
По словам синоптика, в зоне крушения зафиксировали 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров.
Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километров — обледенение.
Евгений Тишковец
Ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Тишковец добавил, что при осадках видимость стала хуже до 1-3 километров.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации в результате крушения вертолета. На борту вместе с ним находились министр иностранных дел и официальные лица.