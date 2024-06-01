Синегубов: в Харькове прогремел взрыв

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В Харькове более семи часов звучит воздушная тревога из-за взрывов

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о прогремевшем взрыве.

По словам Синегубова, взрыв прогремел в Харькове. На территории региона объявлена воздушная тревога, которая длится уже более семи часов.

Ранее власти Киева начали эвакуировать жителей Харьковской области. Речь идет о трех населенных пунктах.

При эвакуации людям пообещали в том числе финансовую поддержку. Под кампанию переселения попали граждане, проживающие примерно в 40 километрах к северо-западу от Харькова.