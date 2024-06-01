Киев начал эвакуацию населенных пунктов под Харьковом

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Власти Украины объявили эвакуацию жителей населенных пунктов Александровка, Тимофеевка и Возрождевск, пишет РБК со ссылкой на издание «Думка» и портал Novyny.

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко не исключил насильственного переселения жителей.

Чиновник также пообещал финансовую и иную поддержку при эвакуации.

Населенные пункты, попавшие под переселение, находятся примерно в 40 км к северо-западу от Харькова.