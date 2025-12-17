сегодня в 23:57

Силы ПВО за три часа уничтожили над Крымом и Черным морем 30 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны за три часа сбили 30 дронов над территорией РФ, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны были сбиты в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 17 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и 13 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Ранее дежурные средства ПВО 17 декабря отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались обстрелять Севастополь. В итоге было ликвидировано 11 дронов.

