сегодня в 22:15

Развожаев сообщил о ликвидации 11 дронов ВСУ на подлете к Севастополю

Дежурные средства ПВО 17 декабря отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались обстрелять Севастополь. В итоге было ликвидировано 11 дронов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Было сбито 11 воздушных целей», — написал Развожаев.

Предварительно установлено, что разрушений в связи с ликвидацией вражеских объектов не зафиксировано. Воздушная обстановка контролируется компетентными органами.

Развожаев напомнил жителям Севастополя о том, что доверять следует информации из официальных источников. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

