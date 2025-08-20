Силы ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА

Украинские БПЛА были уничтожены в период с 21.00 мск до 00.00 мск.

В частности, 8 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, 7 — над Брянской областью, 5 — над территорией Белгородской области, 2 — над Крымом и один — над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 100 БПЛА большой дальности. Их удалось ликвидировать в местах, где те готовились к запуску.