Силы ПВО за три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны за 3 часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Украинские БПЛА были уничтожены в период с 21.00 мск до 00.00 мск.
В частности, 8 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, 7 — над Брянской областью, 5 — над территорией Белгородской области, 2 — над Крымом и один — над акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 100 БПЛА большой дальности. Их удалось ликвидировать в местах, где те готовились к запуску.