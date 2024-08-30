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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Брянской области

Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ в Брянской области, сообщили в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, повреждений нет.

Ранее сообщалось, что глава Стародубского муниципального округа в Брянской области Александр Подольный ранен при атаке ВСУ на село Курковичи.



