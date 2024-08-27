Три человека ранены при атаке ВСУ на село в Брянской области

сегодня в 23:27

Глава района в Брянской области ранен при атаке ВСУ

Глава Стародубского муниципального округа в Брянской области Александр Подольный ранен при атаке ВСУ на село Курковичи, сообщил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ дважды атаковали населенный пункт, второй раз во время работы спасателей по тушению пожаров.

«В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.