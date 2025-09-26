Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили беспилотники в Таганроге, Ростове и четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет.
В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава.
Кроме того, в Ростове поврежден фасад и остекление одного магазина, а также несколько машин на парковке.
Ранее сообщалось, что минимум шесть взрывов прогремели в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительным данным, ПВО отражало атаку БПЛА ВСУ.
