Силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области

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В Воронежской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал он.

По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.

В регионе действует режим опасности атаки дронов.

Ранее украинские войска предприняли попытку атаковать территорию России десятками беспилотников