Силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области
В Воронежской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал он.
По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.
В регионе действует режим опасности атаки дронов.
Ранее украинские войска предприняли попытку атаковать территорию России десятками беспилотников