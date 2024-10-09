Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Брянской областью

Происшествия

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По словам губернатора, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

На месте работают оперативные службы.

Ночью 7 октября украинские войска предприняли очередную попытку атаковать регионы России дронами. Однако войска противовоздушной обороны помешали планам противника.