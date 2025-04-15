Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью

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Силы ПВО уничтожили один беспилотник в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — отметил он.

В регионе сохраняется опасность БПЛА.

Ранее пожар в нескольких квартирах начался после попадания украинского беспилотника в многоэтажный дом в Курск.