Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем

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Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале .

По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Отмечается, что угроза удара БПЛА в Воронеже и Лискинском районе все еще сохраняется. Также сохраняется опасность атаки БПЛА на территории всего региона.

Ранее в Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил по служебной машине.