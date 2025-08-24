сегодня в 23:43

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над российскими регионами

Вечером в воскресенье силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск.

В частности, по два беспилотника были сбиты над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей и один БПЛА — над территорией Орловской области.

Ранее над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти были сбиты в общей сложности 12 дронов. После падения обломков начался пожар.