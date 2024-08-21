Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник Происшествия сегодня в 04:02

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА», — отметил он. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте. Ранее под Москвой была отражена атака трех беспилотников. В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака беспилотников, летевших на Москву.