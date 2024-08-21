Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

Происшествия

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА», — отметил он.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

Ранее под Москвой была отражена атака трех беспилотников.

В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака беспилотников, летевших на Москву.