Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА», — отметил он.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.
Ранее под Москвой была отражена атака трех беспилотников.
В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака беспилотников, летевших на Москву.