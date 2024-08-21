Силы ПВО отразили атаку беспилотников под Москвой

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Атака трех беспилотников отражена силами ПВО в Подольске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что силы ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

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