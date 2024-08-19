Голубев: все пострадавшие при ударе БПЛА в Ростовской области — пожарные

При ударе украинского БПЛА по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области пострадали 18 человек. Все они — пожарные, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале .

Глава Ростовской области заявил, что специалисты продолжают бороться с огнем в тяжелейших условиях. На данный момент пострадавшие получают необходимую помощь медиков. Они все — пожарные.

«На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, 14 из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ и находятся там в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов», — написал Голубев.

По поручению главы региона, в Пролетарск направили дополнительную бригаду медиков. Также организован подвоз воды и горячее питание. Голубев подчеркнул, что жители Пролетарска оказывают помощь пожарным.

Утром 18 августа ВСУ атаковали промсклад в Пролетарске с помощью БПЛА. Из-за нападения произошло возгорание дизтоплива.

Затем Украина нанесла еще один удар беспилотником по нефтебазе. Это произошло во время того, как объект начали тушить сотрудники МЧС РФ.