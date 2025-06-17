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Силы ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — отметил он.

По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Росавиация сообщала о вводимых в нескольких регионах ограничениях на полеты гражданских самолетов. В частности, временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода.