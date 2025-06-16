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Силы ПВО России уничтожили 51 БПЛА за последние три с половиной часа

Силы ПВО вечером 16 июня уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские дроны были сбиты в период с 20.00 до 23.30 мск.

«… дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область.

В ходе очередного обстрела 16 июня по четырем населенным пунктам три человека получили ранения различной степени тяжести.