В ночь с 20 на 21 августа ВСУ с помощью дронов атаковали Брянскую область с целью поджечь в поселке Большое Полпино мусорный полигон и устроить техногенную катастрофу, но планы нарушили силы ПВО, защитившие регион, пишет Telegram-канал Mash .

Уточняется, что если бы план ВСУ был реализован, катастрофы не получилось бы избежать. При прямом попадании дрона-камикадзе на полигоне начался бы пожар, в результате которого отравляющее химическое облако с частицами формальдегида накрыло бы Брянскую область.

За ночь киевский режим пытался атаковать регион 23-мя беспилотниками. Большая часть дронов упала на подлете к поселку.

Силы ПВО помешали боевикам ВСУ устроить пожар на полигоне. Все атаки успешно отразили.