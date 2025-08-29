Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области

сегодня в 05:56

Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Отмечается, что беспилотник был уничтожен в Чертковском районе.

По предварительной информации, никто не пострадал.

По словам врио губернатора, из-за падения обломков БПЛА загорелась трава. Он отметил, что возгорание удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Самарской областью. Суммарно за ночь над регионами РФ были ликвидированы 102 украинских БПЛА.