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Силы ПВО ночью сбили уже десять беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили десятый беспилотник, летевший на Москву. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук», — написал он.

Собянин отметил, что ситуация находится на контроле.

Ранее еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО Минобороны.