Силовики задержали сотрудников пункта военной службы Владимирской области

Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах зарплат у бойцов СВО

Во Владимирской области задержали сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в кражах зарплат бойцов СВО на сумму 11 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При оформлении контрактов с Министерством обороны на службу в зону проведения специальной военной операции сотрудники пункта отбора присваивали сим-карту, привязанную к банковской зарплатной карте.

«Таким образом, они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты. В настоящее время задокументировано пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей», — сказано в сообщении.

Возбуждено пять уголовных дел. У задержанных обнаружены и изъяты деньги, мобильные телефоны, документы, они заключены под стражу.