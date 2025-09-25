сегодня в 17:50

Силовики задержали избившего женщину с ребенком неадеквата в Подольске

Полицейские идентифицировали и задержали мужчину, который избил незнакомую женщину на глазах у ребенка в подмосковном Подольске. Его задержали в подъезде дома на улице Долгого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Им оказался, предположительно, мужчина из Тульской области 1978 года рождения. Его привезли в отделение полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». На видео из отдела полиции у грустного мужчины спросили, за что его задержали.

«За инцидент в магазине «Пятерочка», который произошел вчера», — ответил он.

Ранее сообщалось, что мужчина набросился на незнакомую женщину в магазине продуктов, которая шла с ребенком. Мужчина избил ее кулаком в лицо. Женщина дала отпор. Мужчина разозлился еще сильнее и начал сильно избивать пострадавшую. После инцидента мужчина покинул магазин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.