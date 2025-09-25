Неадекват избил женщину на глазах у ее ребенка в магазине в Подольске

Мужчина набросился на незнакомую ему женщину, которая была с ребенком, и избил ее на глазах у малыша. Это произошло в магазине «Пятерочка» в Подольске, сообщает Mash .

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. В кадре видно, что мама с ребенком выходит с пакетами из магазина. В этот момент ее подрезает мужчина. Незнакомец оборачивается, что-то говорит женщине, а затем резко ударяет ее кулаком в лицо.

Женщина в ответ пытается его пнуть. Мужчина приходит в ярость и начинает с силой бить пострадавшую. Все это происходит на глазах у маленького ребенка женщины, который стоит в стороне и смотрит, как его мать избивают.

Потом драка закончилась, мужчина вышел из магазина, пока его жертва приходила в себя. В настоящее время неадеквата разыскивает полиция.

Ранее в Наро-Фоминске подросток избил сверстника до госпитализации. Открыто уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

