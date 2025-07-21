сегодня в 15:09

Силовики задержали главу банка «Снежинский» по подозрению во взятках и хищении

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Мужчину подозревают в получении взяток и хищении более 1 млрд рублей, сообщает Baza .

Правоохранители провели обыски у задержанного. По предварительным данным, Богданчиков помогал посреднику в завладении выплатами в рамках фиктивных проектов. За это ему давали взятки.

Следствие считает, что глава банка «Снежинский» был главой преступной схемы, при которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц. Таким способом у банка Дом.РФ было похищено более 1 млрд рублей.

Против Богданчикова возбуждено дело по статье о коммерческом подкупе. Следствие хочет, чтобы задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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