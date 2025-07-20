ИТ-миллиардера обвиняют во взятке налоговикам в обмен на покровительство

Сооснователя компании IBS и ИТ-миллиардера Сергея Мацоцкого обвиняют в дачи взятки в размере 90 млн рублей. Предполагается, что он заплатил эти деньги налоговикам в обмен на покровительство в отношении его компании «Рубитех», сообщает Mash .

Предпринимателя арестовали. По инофрмации издания, он дал вятку руководителям ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву, их отправили в СИЗО в мае.

Шалаев дал показания на Филимошина — после чего последнего и арестовали, но он не признает вину, в отличие от Шалаева, активно сотрудничающего со следствием.

Период передачи крупной взятки строится следователями на показаниях Шалаева. По предварительной информации, ее передали в декабре 2024 года и в апреле 2025 года.

В мае 2020 года Мацоцкий основал IT-холдинг «ГС Инвест». В него была включена ранее созданная им компания «Рубитех». Бизнесмен в 2023 году продал свою долю в 47% и полностью вышел из дела.

Уголовное дело в отношении Мацоцкого было возбуждено в апреле текущего года.